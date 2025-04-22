"Нафтогаз" запустив портал постачальника: передбачає боротьбу з порушеннями

Група "Нафтогаз" запускає портал постачальника, який передбачає підвищення рівня прозорості, доброчесності та якості функціонування системи закупівель.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

"Це сучасна та зручна платформа, яка дає змогу постачальникам групи повідомляти про можливі порушення у сфері закупівель" - йдеться в повідомленні.

Функціонал порталу передбачає подачу звернень щодо ймовірних порушень у закупівлях, відстеження статусу розгляду звернення, а також можливість прикріплювати документи, ставити та/або відповідати на уточнюючі запитання, а також отримувати зворотний зв’язок.

Зазначається, що портал підтримується незалежною третьою стороною – ТОВ "Етиконтроль", яка здійснює реєстрацію звернень від постачальників.

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