"Нафтогаз" найняв рекрутерів для пошуку кандидата на голову правління за майже 3 мільйони

АТ "НАК "Нафтогаз України" 11 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ "Корн Феррі" послуги рекрутингових агенцій щодо пошуку персоналу за 2,70 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Мова йде про пошук кандидатів на вакантну посаду голови правління "Нафтогазу".

а місяць фірма повинна провести моніторинг відповідного ринку і надати замовнику інформацію про кандидатів.

Потім ще місяць відведено на відбір кандидатів, проведення співбесід, перевірку компетенцій та досвіду, формування скороченого списку із 3-5 осіб, організацію співбесід замовника з кандидатами зі скороченого списку, а також надання йому інформації щодо відгуків і висновків по кандидатах за результатами співбесід.

Потім фірма консультуватиме замовника щодо відбору кандидата-фіналіста до його офіційного працевлаштування в штат.

Згідно профілю посади, голова правління "Нафтогазу" повинен мати повну вищу освіту в галузі енергетики, економіки чи менеджменту, додаткову освіту в галузі менеджменту або бізнес-адміністрування, а також підтверджений досвід оперативного управління на посадах гендиректора, голови правління, члена правління або директора за напрямом у великих провідних компаніях, холдингах або групах компаній у сфері видобутку, вуглеводнів або в сфері енергетики в межах останніх десяти років.

Очікувана сума складала 4,57 млн грн. На торги прийшли ТОВ "Бойден Україна" із ціною 3,45 млн грн і ТОВ "Корн Феррі" із ціною 3,49 млн грн. Під час активного аукціону перша компанія впала до 2 690 000 грн, а друга – до 2 700 000 грн. Це на 41% дешевше від плану.

Замовник наказав дешевшій "Бойден Україна" усунути недоліки протягом доби. Тендерна документація вимагала, щоб учасник або компанії з його міжнародної мережі під єдиним брендом мали досвід реалізації щонайменше трьох аналогічних проектів за останні чотири роки з відбору кандидатів на посади голови правління, гендиректора або членів правління, відповідальних за окремі напрямки бізнесу великих нафтогазових компаній із чисельністю персоналу не менше 7000 осіб.

"Бойден Україна" вказала сім проектів, але тільки два стосувались компаній з потрібною чисельністю персоналу.

Власниками київської "Корн Феррі" є компанії "Korn Ferry Investments B.V." і "Korn Ferry Management B.V." (Нідерланди), які належать міжнародній компанії "Korn Ferry" (США) в галузі управлінського консалтингу. Директором української фірми є Роман Бондар, який раніше, у 2019-2021 роках був першим заступником гендиректора ДК "Укроборонпром".

Нагадаємо:

Наразі в.о. голови правління "Нафтогазу" є Роман Чумак.

Попереднього керівника компанії Олексія Чернишова у грудні 2024 року Верховна Рада призначила на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності України.