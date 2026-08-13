На Запоріжжі через російські удари знеструмлено селище
Ілюстративне фото
Getty Images
Селище Кушугум знеструмлене через російські обстріли.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Через атаки росіян без електроенергії залишились мешканці селища Кушугума, що знаходиться у декількох кілометрах південніще Запоріжжя.
За словами Федорова, бригади обленерго розпочнуть вілновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація.
Через обстріли було також знеструмлено селище Михайлівка, однак пізніше енергетикам вдалось повернути світло.
Нагадаємо:
Внаслідок російських атак на ранок є нові знеструмлення на Одещині та додаткові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській і Херсонській областях.