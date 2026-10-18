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На Тернопільщині нові влучання у енергетичні обʼєкти

Володимир Тунік-Фриз — 18 жовтня, 12:02
На Тернопільщині нові влучання у енергетичні обʼєкти
poltava.to

У Тернопільській області російські загарбники атакували два енергообʼєкти, що стало другою хвилею атаки 18 жовтня.

Про це повідомляє очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Зокрема зафіксовано влучання в об'єкт енергетики у Кременці, який вже був атакований. Також є нове влучання в об'єкт енергетики у Борсуківській громаді.

Про потерпілих з обох локацій – на даний час повідомлень не надходило. Усі потрібні служби працюють з наслідками і вживають необхідних заходів.

Нагадаємо:

Російські дрони атакували об'єкт енергетики в районі населеного пункту Старий Вишнівець на Тернопільщині, внаслідок влучання частина споживачів залишилась без світла.

Тернопіль енергетика

енергетика

На Тернопільщині нові влучання у енергетичні обʼєкти
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