На Тернопільщині нові влучання у енергетичні обʼєкти

У Тернопільській області російські загарбники атакували два енергообʼєкти, що стало другою хвилею атаки 18 жовтня.

Про це повідомляє очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Зокрема зафіксовано влучання в об'єкт енергетики у Кременці, який вже був атакований. Також є нове влучання в об'єкт енергетики у Борсуківській громаді.

Про потерпілих з обох локацій – на даний час повідомлень не надходило. Усі потрібні служби працюють з наслідками і вживають необхідних заходів.

Нагадаємо:

Російські дрони атакували об'єкт енергетики в районі населеного пункту Старий Вишнівець на Тернопільщині, внаслідок влучання частина споживачів залишилась без світла.