У Шостці відновили газопостачання

Енергетики відновили газопостачання Шостки після масованих російських атак на цивільну інфраструктуру міста.

Про це повідомляє голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

"Аварійні роботи тривали добу. Станом на зараз 33 тисячі абонентів отримують газ в повному обсязі.

Відновлено також газопостачання навколишніх населених пунктів - Богданки, Ображіївки, Ковтунового, Миронівки, Крупця та Шкирманівки", – йдеться у повідомленні.

Водночас у селищі Вороніж подача газу відновиться після завершення ремонту на одному з пошкоджених газових об'єктів. Роботи на ньому тривають.

Нагадаємо:

Вночі російські окупанти масовано атакували Полтавщину та Сумщину, постраждала залізнична інфраструктура та енергетичні об'єкти. У Полтаві уражені локомотивне депо, рухомий склад поїздів.