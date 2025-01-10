На одній з підстанцій Києва сталася аварія: частина Деснянського района – без світла

На одній з підстанцій Києва сталася аварія, частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі

Дослівно: "Ліквідуємо серйозну аварію на одній з підстанцій Києва. Частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла".

Деталі: Енергетики повідомили, що наразі оцінюють обсяги робіт, після цього мешканців зорієнтують про час відновлення електропостачання.

"Робимо все можливе, аби повернути світло якомога швидше", - написали в ДТЕК.

Українська правда