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На одній з підстанцій Києва сталася аварія: частина Деснянського района – без світла

Віктор Волокіта — 10 січня, 08:45
На одній з підстанцій Києва сталася аварія: частина Деснянського района – без світла
ДСНС

На одній з підстанцій Києва сталася аварія, частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі

Дослівно: "Ліквідуємо серйозну аварію на одній з підстанцій Києва. Частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла".

Деталі: Енергетики повідомили, що наразі оцінюють обсяги робіт, після цього мешканців зорієнтують про час відновлення електропостачання.

"Робимо все можливе, аби повернути світло якомога швидше", - написали в ДТЕК.

Українська правда

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