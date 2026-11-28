У Київській області через наслідки російських обстрілів та перевантаження обладнання застосовують аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє "Укренерго".

Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться, щойно дозволить ситуація в енергосистемі.

Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Енергетики працюють над якнайшвидшим поверненням електроенергії споживачам.

Актуальну інформацію про відключення потрібно перевіряти на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.

Нагадаємо:

На 28 листопада "Укренерго" анонсувало цілодобові графіки погодинних відключень у частині областей обсягом від однієї до трьох черг.