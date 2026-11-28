На Київщині діють аварійні відключення через обстріли та перевантаження обладнання
Фото: Олександр Чекменьов
У Київській області через наслідки російських обстрілів та перевантаження обладнання застосовують аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє "Укренерго".
Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться, щойно дозволить ситуація в енергосистемі.
Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Енергетики працюють над якнайшвидшим поверненням електроенергії споживачам.
Актуальну інформацію про відключення потрібно перевіряти на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.
Нагадаємо:
На 28 листопада "Укренерго" анонсувало цілодобові графіки погодинних відключень у частині областей обсягом від однієї до трьох черг.
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