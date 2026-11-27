На Київщині – аварійні відключення електроенергії
У трьох районах Київської області введені екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомили у компанії ДТЕК.
За командою Укренерго в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах введені екстрені відключення.
"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – говориться у повідомленні.
Нагадаємо:
Уночі 27 листопада російські війська завдали ударів по об'єктах енергетики та залізниці у Вінницькій області, по енергетиці та логістиці – у Житомирській та по критичній інфраструктурі – у Кіровоградській; відомо про 2 постраждалих.
Внаслідок атаки росіян в ніч на 27 листопада у Вінницькій області було пошкоджено енергетичний та залізничний інфраструктурні об'єкти.