У трьох районах Київської області введені екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

За командою Укренерго в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах введені екстрені відключення.

"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Уночі 27 листопада російські війська завдали ударів по об'єктах енергетики та залізниці у Вінницькій області, по енергетиці та логістиці – у Житомирській та по критичній інфраструктурі – у Кіровоградській; відомо про 2 постраждалих.

Внаслідок атаки росіян в ніч на 27 листопада у Вінницькій області було пошкоджено енергетичний та залізничний інфраструктурні об'єкти.