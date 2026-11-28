На Дніпропетровщині через пошкодження енергетичної інфраструктури запровадили індивідуальні графіки відключень світла для кожного будинку замість звичного поділу на черги та підчерги.

Про це повідомили в ДТЕК.

Через наслідки російських атак застосовувати звичні графіки наразі неможливо. Тому фахівці "ДТЕК Дніпровські електромережі" визначатимуть години відключень окремо для кожного будинку.

Навіть у сусідніх будинках світло можуть вимикати в різний час, оскільки вони можуть бути підключені до різних ліній електропостачання.

Графіки на наступну добу публікуватимуть щовечора. Протягом дня їх можуть коригувати, якщо "Укренерго" змінить команди щодо обмеження споживання.

Енергетики також радять після повернення світла зачекати щонайменше 15 хвилин і вмикати потужні прилади по черзі, щоб зменшити навантаження на мережу.

Нагадаємо:

На 28 листопада "Укренерго" анонсувало цілодобові графіки погодинних відключень у частині областей обсягом від однієї до трьох черг.