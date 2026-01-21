Мінекономіки спростить оцінку впливу на довкілля на територіях бойових дій

Мінекономіки, довкілля та сільського господарства розробило проєкт постанови Кабміну, який спростить оцінку впливу на довкілля на територіях бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Пропонується затвердити порядок реалізації експериментального проєкту, який передбачає спрощення процедури оцінки впливу на довкілля для планованої господарської діяльності на територіях, де ведуться (велися) бойові дії (далі – Порядок).

Такі території визначені згідно з переліком, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року № 376, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 11 березня 2025 року за № 380/43786.

Метою розроблення проєкту постанови є зменшення регуляторного навантаження на суб'єктів господарювання в умовах воєнного стану, прискорення відновлення економічної діяльності та створення сприятливіших умов для ведення бізнесу без зниження рівня екологічної безпеки.

Прийняття акта є необхідним враховуючи виклики правового режиму воєнного стану, а також з метою спрощення ведення бізнесу на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Зокрема, Порядок реалізації експериментального проєкту передбачає:

скасування обов'язку подання повідомлення про плановану діяльність;

скасування проведення громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації для звіту з ОВД, яке наразі триває 12 робочих днів;

скасування плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.

Реалізація експериментального проєкту дозволить суттєво скоротити строки отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, зменшити фінансові витрати суб'єктів господарювання та водночас забезпечити дотримання екологічних вимог під час відновлення та відбудови територій, що постраждали внаслідок повномасштабної агресії російської федерації.

