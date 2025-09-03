З третього вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту

З третього вересня "стеля" цін на російську нафту становитиме 47,6 доларів США за барель замість попередніх $60.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Відсьогодні запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту. Ліміт тепер становить $47,6 за барель замість попередніх $60. Таке рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ", – зазначив він.

Єрмак подякував європейським партнерам за врахування рекомендацій санкційної групи щодо зниження "стелі" цін на нафту РФ.

Нагадаємо:

До нового, 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти обмеження проти російської енергетики, фінансових послуг, а також вторинні санкції.