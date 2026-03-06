Саудити різко підняли ціни на нафту для Європи та Азії

Саудівська Аравія різко підвищила ціну своєї основної марки нафти для покупців в Азії та Європі на тлі розширення конфлікту на Близькому Сході та фактичного закриття Ормузької протоки, що перевернуло енергетичні ринки.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Державний нафтогазовий виробник Saudi Aramco підвищить ціну своєї флагманської марки Arab Light на 2,50 долара за барель для азійських клієнтів наступного місяця, йдеться в прайсі, з яким ознайомилося Bloomberg.

Aramco також підняло ціну Arab Light для Європи на 3,50 долара за барель вище регіонального еталона. А для покупців у Північній Америці - на 2,50 долара.

Опитування трейдерів і нафтопереробників, проведене до початку війни навколо Ірану в суботу, прогнозувало підвищення на 80 центів.

Aramco для Азії підняло ціну Arab Light до рівня 2,50 долара за барель, вищого за регіональний еталон, - це найвищий показник з вересня. Держкомпанія також підняла ціни цієї марки для Європи і Середземномор'я на 3,50 долара за барель, а для покупців у Північній Америці - на 2,50 долара.

Зупинка потоків через Ормуз змусила Саудівську Аравію - найбільшого у світі експортера - перенаправляти поставки в західний порт Янбу, який виходить до Червоного моря. Aramco має трубопровід потужністю 5 млн барелів на добу, що проходить через країну до Янбу.

Нафтопереробні заводи по всьому Близькому Сходу також починають знижувати випуск, оскільки резервуари заповнюються, а можливості експортувати барелі вичерпуються.

Унаслідок збоїв у постачанні в усьому світі різко подорожчала важка високосірчиста нафта. На початку тижня американська марка Mars Blend торгувалася з найбільшою премією з 2020 року, а також різко зросла ціна нафти Johan Sverdrup із Північного моря.

Нагадаємо:

Ціни на нафту різко зросли до понад $90 після того, як міністр енергетики Катару попередив, що очікує, що всі експортери нафти і газу в Перській затоці можуть зупинити видобуток уже за кілька днів.