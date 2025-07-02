Російські окупанти можуть розпочати видобуток газу з Азовського моря

Російські окупанти планують розпочати видобуток газу з Азовського моря. Російське федеральне агентство з надрокористування заявили про те, ніби мають розвідати 22 перспективні родовища — серед них Морське, Північно-Казантипське та Східно-Казантипське.

Про це повідомили в Бердянській МВА, передає Суспільне.

Морське родовище знаходиться за 40 кілометрів від тимчасово окупованого Бердянська.

Відкрите у 1977 році, воно так і не було освоєне, розповіла виконуюча обов'язки начальника відділу комунікацій Бердянської МВА Ксенія Клещенко:

"Окупаційна влада заявила про промислові запаси газу в Азовському морі, посилаючись на радянські архіви, де зазначено 22 нафтогазові структури, зокрема Морське (знаходиться в консервації). Необхідно провести його дорозвідку та промислово-дослідну експлуатацію".

Ще два родовища, про які говорять окупанти — Північно- та Східно-Казантипське:

"Також наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років, за часів незалежної України було виявлено Північно- та Східно-Казантипське родовище. Вони також знаходяться в акваторії Азовського моря, проте видобуток звідти, наскільки нам наразі відомо, не проводився. Українська компанія "Чорноморнафтогаз" розвідувала Північно-Казантипське та Стрілкове родовища, але після анексії Криму в 2014 році Росія захопила її активи на шельфі".

Усього ж "Роснадра" заявили про наявність 22 родовищ газу в Азовському морі, котрі є перспективними для розвідки.

Нагадаємо:

Росія має намір перезапустити та експлуатувати окуповану нею Запорізьку АЕС, незважаючи на ризики та заклики вирішити питання статусу станції в рамках мирних переговорів.