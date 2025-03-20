Італія оголосила конкурс на очищення українських земель

Італійська агенція розвитку співробітництва (AICS) оголосила грантовий конкурс на очищення земель від мін та інших залишків війни у прифронтових областях загальним бюджетом 6 млн євро.

При цьому сума одного проєкту не повинна перевищувати 1,8 млн євро, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки України в четвер, проєкти має бути спрямовано на нетехнічне та/або технічне обстеження територій, а також включати елемент інформування населення про мінні загрози. Пріоритетною для реалізації проєктів у межах конкурсу обрано Харківську область, в якій 55 із 56 громад зазнали впливу війни.

"Це вперше одна з країн-партнерів виділяє гроші безпосередньо на очищення наших земель, залучаючи до цього процесу, в тому числі, українських операторів протимінної діяльності.

Я вірю, що така співпраця дасть змогу швидше повернути до використання та ідентифікувати забруднені території й посилити співпрацю не лише на рівні інституцій, але й між організаціями та компаніями наших країн, які прагнуть зробити українську землю безпечнішою", – сказала перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Заявниками в межах конкурсу можуть бути лише неприбуткові організації, які разом з тим можуть залучати комерційних операторів протимінної діяльності як партнерів у реалізації проєктів.