Іран заявив, що продаватиме нафту попри повернення санкцій США

Експорт іранської нафти триває у звичайному режимі, попри скасування минулого тижня 60-денного винятку із санкцій США проти нафтового сектору.

Про це заявив міністр нафти Ірану Мохсен Пакнеджад, пише Reuters.

Пакнеджад заявив, що міністерство нафти роками зберігає механізми для нейтралізації впливу американських санкцій і що експорт іранської нафти не зіткнеться з проблемами попри скасування винятків.

Раніше, США та Іран відновили масштабні удари один по одному після того, як Тегеран знову оголосив про закриття Ормузької протоки.

У відповідь Дональд Трамп заявив про поновлення морської блокади Ірану та намір США контролювати ключовий маршрут світової торгівлі нафтою.

Нагадаємо:

Трамп заявив, що Ормузька протока "відкрита і залишатиметься відкритою з Іраном чи без нього", та оголосив про відновлення морської блокади Ірану.

За його словами, США також планують стягувати 20% з усіх вантажів, що проходять через протоку, як компенсацію за забезпечення її безпеки. Як саме працюватиме цей механізм, Трамп не уточнив.