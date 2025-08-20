РФ вважає, що її знижка на нафту достатня, щоб Індія її купувала

Росія очікує, що Індія продовжить купувати її нафту, заявив високопосадовець, навіть попри підвищення мит США та різку критику з боку чиновників адміністрації Трампа щодо цієї торгівлі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Імпорт нафти з Росії в Індію, ймовірно, залишиться на поточному рівні, сказав Євген Гріва, заступник торгового представника Росії в Індії, під час пресконференції в Нью-Делі в середу.

Ці заяви прозвучали на фоні зростаючої напруги у тарифних питаннях між США та Індією. Президент Дональд Трамп наклав 25% мито на індійські товари і пообіцяв подвоїти його до 50% 27 серпня — ставка, яка зробить експорт Індії вартістю 85 мільярдів доларів на рік неконкурентоспроможним.

Полова цієї санкції стосується покупок нафти з Росії, що, на думку США, допомагає фінансувати війну президента Володимира Путіна в Україні. Індія захищає своє право купувати нафту з найбільш вигідних джерел, називаючи тарифи «несправедливими».

Росія продає нафту Індії з приблизно 5% знижкою, що залишає третю найбільшу економіку Азії з обмеженими варіантами, зазначив Гріва. Він прогнозує, що двостороння торгівля зростатиме на близько 10% щороку.

Для Індії перевага російської нафти полягає в тому, що її можна купувати за нижчою ціною, що робить це важливим інструментом для контролю над внутрішньою інфляцією.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Імпорт російської нафти в Індію у липні знизився на 24,5% у порівнянні з червнем та склав 1,5 млн барелів на добу. Це найнижчий рівень поставок з вересня 2023 року.

Також повідрмлялося, що індійські державні нафтопереробники відновили запити на купівлю російської нафти Urals у трейдерів після того, як знижки на неї помітно зросли.

Після паузи державні нафтопереробні компанії Індії відновили закупівлі російської нафти.