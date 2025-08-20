РФ считает, что ее скидка на нефть достаточна, чтобы Индия ее покупала

Россия ожидает, что Индия продолжит покупать ее нефть, заявил высокопоставленный чиновник, даже несмотря на повышение пошлин США и резкую критику со стороны чиновников администрации Трампа по этой торговле.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Импорт нефти из России в Индию, вероятно, останется на текущем уровне, сказал Евгений Грива, заместитель торгового представителя России в Индии, во время пресс-конференции в Нью-Дели в среду.

Эти заявления прозвучали на фоне растущего напряжения в тарифных вопросах между США и Индией. Президент Дональд Трамп наложил 25% пошлину на индийские товары и пообещал удвоить ее до 50% 27 августа - ставка, которая сделает экспорт Индии стоимостью 85 миллиардов долларов в год неконкурентоспособным.

Половина этой санкции касается покупок нефти из России, что, по мнению США, помогает финансировать войну президента Владимира Путина в Украине. Индия защищает свое право покупать нефть из наиболее выгодных источников, называя тарифы "несправедливыми".

Россия продает нефть Индии с примерно 5% скидкой, что оставляет третью крупнейшую экономику Азии с ограниченными вариантами, отметил Грива. Он прогнозирует, что двусторонняя торговля будет расти на около 10% ежегодно.

Для Индии преимущество российской нефти заключается в том, что ее можно покупать по более низкой цене, что делает это важным инструментом для контроля над внутренней инфляцией.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Импорт российской нефти в Индию в июле снизился на 24,5% по сравнению с июнем и составил 1,5 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень поставок с сентября 2023 года.

Также сообщалось, что индийские государственные нефтепереработчики возобновили запросы на покупку российской нефти Urals у трейдеров после того, как скидки на нее заметно выросли.

После паузы государственные нефтеперерабатывающие компании Индии возобновили закупки российской нефти.