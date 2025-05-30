Міністр енергетики отримав заступника, який працював в СБУ
Кабінет міністрів України призначив Олександра В’язовченка заступником міністра енергетики.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 30 травня.
Про Олександра В'язовченка з відкритих джерел відомо не багато.
Згідно із декларацією кандидата на посаду, В’язовченко у 2024 році отримав зарплати від НЕК "Укренерго", а також від Служби безпеки України.
Міністром енергетики є Герман Галущенко.