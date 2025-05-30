Міністр енергетики отримав заступника, який працював в СБУ

Кабінет міністрів України призначив Олександра В’язовченка заступником міністра енергетики.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 30 травня.

Про Олександра В'язовченка з відкритих джерел відомо не багато.

Згідно із декларацією кандидата на посаду, В’язовченко у 2024 році отримав зарплати від НЕК "Укренерго", а також від Служби безпеки України.

Міністром енергетики є Герман Галущенко.