Стало відомо, хто очолить "Укренерго"
Віталій Зайченко
пресслужба Укренерго
Наглядова Рада "Укренерго" обрала новим керівником компанії Віталія Зайченка.
Про це повідомляють джерела ЕП в уряді.
До фінального етапу відбору крім Зайченка вийшли також Олексій Брехт та Іван Юрик.
Зараз Зайченко займає позицію головного диспетчера компанії.
Читайте також: "Обстріли енергосистеми точно будуть, росіяни готуються". Інтерв'ю з головним диспетчером "Укренерго"
Нагадаємо:
У вересні 2024 року за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії. В.о. голови правління компанії було призначено Олексія Брехта.
В лютому 2025 року Наглядова рада НЕК "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії.