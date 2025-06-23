Стало відомо, хто очолить "Укренерго"

Наглядова Рада "Укренерго" обрала новим керівником компанії Віталія Зайченка.

Про це повідомляють джерела ЕП в уряді.

До фінального етапу відбору крім Зайченка вийшли також Олексій Брехт та Іван Юрик.

Зараз Зайченко займає позицію головного диспетчера компанії.

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Нагадаємо:

У вересні 2024 року за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії. В.о. голови правління компанії було призначено Олексія Брехта.

В лютому 2025 року Наглядова рада НЕК "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії.