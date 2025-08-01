"Газпром" резко увеличил поставки газа в Европу

В июле среднесуточные поставки российского газа в Европу выросли на 37% по сравнению с июнем - до 51,5 млн куб. м в сутки.

Об этом пишет Reuters на основе данных Entsog.

Отмечается, что в июне объемы упали из-за ремонтных работ. Единственным маршрутом поставки остается трубопровод "Турецкий поток", после завершения транзитного соглашения между Россией и Украиной 1 января.

За первое полугодие 2025 года через этот маршрут в Европу поступило 9,93 млрд кубометров газа - чуть больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Хотя общий экспорт российского газа в Европу в 2024 году составил лишь 28,3 млрд кубометров, это больше, чем годом ранее, но все еще почти вдвое меньше, чем в 2022-м.

На пике в 2018-2019 годах поставки достигали 175-180 млрд кубометров в год.

Напомним:

Суд в Гааге снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах, наложенный из-за исков украинских компаний.

Украина может взыскать 6,9 миллиардов долларов с "Газпрома" по решению арбитражного суда.

Из-за прекращения транзита через Украину Россия поставляет в Европу меньше газа за полвека. Даже Китай не компенсирует потерянные объемы.