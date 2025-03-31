"Гарантований покупець" суттєво скоротив борг перед "зеленою" генерацією

Заборгованість ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел (ВДЕ), що працюють за "зеленим" тарифом, скоротилася на 37,7% до 22,3 млрд грн з 35,8 млрд грн за останні шість місяців (з вересня 2024 року по березень 2025 року).

Про це повідомив очільник "ГарПок" Артем Некрасов, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, розрахунки держпідприємства з ВДЕ-генерацією з початку 2025 року зросли до 93% проти 86% за результатами минулого року.

Своєю чергою, розрахунки НЕК "Укренерго" з "ГарПок" за послугу ВДЕ у 2025 році зросли до 85,2% з 72,9% проти 2024 року.

"Маємо позитивні зрушення. Вперше за моєю пам’яттю на цей рік було прийнято зважений тариф на послуги з передачі електроенергії (для "Укренерго" – ред).

Крім того, ми почали підписувати послуги з "Укренерго" не через 1,5-2 роки, як це було раніше, а, скажімо, січневу вже підписано і по ній розрахунки вже пройшли", - сказав очільник.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва зобов'язав держпідприємство "Гарантований покупець" заплатити ТОВ "Солар Карпати" більше 15 млн грн боргу та інфляційних втрат.