Галущенко сказав, скільки вже витратили на будівництво двох атомних блоків ХАЕС

На будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції витрачено близько 1,5 мільярда доларів.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у ВР.

"Втрачено на сьогодні десь близько, на самій конструкції, десь до 1 мільярда доларів. Плюс, що важливо, на самій ділянці знаходиться обладнання, яке вже закуплено було раніше для встановлення цих блоків. Вартість десь близько там 1,5 мільярда", - прокоментував Галущенко.

Галущенко зокрема наголосив, що будівельні конструкції й обладнання були закуплені раніше.

За його словами, це спадок від попереднього покоління енергетиків, тож він вважає, що маючи обладнання q конструкції, не можна просто втратити таку можливість отримати два корпуси для енергоблоків.

Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП 16 січня підтримав правки до законопроєкту №11392 щодо дозволу АТ "НАЕК "Енергоатом" придбати у Болгарії реактори для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС. Йдеться про суму в орієнтовно 600 млн євро.

Енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані, однак із міркувань безпеки це варто робити після завершення війни.

Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".

Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкт про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС.

Рішення про будівництво нових атомних генерувальних потужностей в Україні має ухвалювати виключно її влада, Євросоюз не висловлював жодної офіційної позиції з цього питання.