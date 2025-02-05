"Дати газ грантом": Галущенко розповів про особливості цьогорічного імпорту газу

Україна до кінця 2025 року потребуватиме імпорту приблизно 1 млрд куб м газу.

Так сказав міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Безумовно, імпорт газу нам потрібен. А щодо обсягів, то будемо дивитися, з чим ми вийдемо з цього сезону, враховуючи, в тому числі, й наслідки російських атак на газову інфраструктуру. Побачимо, але, думаю, точно не менше 1 млрд куб. м потрібно буде імпортувати до кінця року", – сказав міністр, зазначивши, що "питання навіть не про цей сезон, а тому, що нам треба наповнити сховища до наступного ОЗП".

Галущенко вказав, що, крім власних коштів, у Нафтогазу є відкриті кредитні лінії, зокрема, лінія ЄБРР на EUR200 млн.

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Він також припустив отримання НАК грантових коштів на закупівлю газу, а також самого ресурсу у вигляді грантів.

"Плюс можливі грантові кошти будуть. Також ми говоримо з партнерами про можливість дати нам грантом газ, як товар. Це теж буде вихід", – пояснив міністр.

Щодо ціни газу він зазначив, що компанія купує його за ціною, яка є на ринку.

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Нагадаємо:

Ексміністр енергетики Ольга Буславець нещодавно зазначала, що Україні для покриття дефіциту природнього газу в 2025 році доведеться імпортувати 2-3 млрд куб. м.

29 січня кксглава "Оператора ГТС" Сергій Макогон повідомив, що українські ПСГ поступово підходять до рівня наповненості в 10%, коли проектна можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу, що викличе потребу екстрено імпортувати газ.

У відповідь на це Група "Нафтогаз" в той же день заявила, що має достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону, а також також імпортує паливо. Подробиць імпорту вона не озвучила.