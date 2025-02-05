"Дать газ грантом": Галущенко рассказал об особенностях импорта газа в этом году

Украина до конца 2025 года будет нуждаться в импорте примерно 1 млрд куб м газа.

Так сказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Безусловно, импорт газа нам нужен. А относительно объемов, то будем смотреть, с чем мы выйдем из этого сезона, учитывая, в том числе, и последствия российских атак на газовую инфраструктуру. Посмотрим, но, думаю, точно не менее 1 млрд куб. м нужно будет импортировать до конца года", - сказал министр, отметив, что "вопрос даже не об этом сезоне, а потому, что нам надо наполнить хранилища к следующему ОЗП".

Галущенко указал, что, помимо собственных средств, у Нафтогаза есть открытые кредитные линии, в частности, линия ЕБРР на EUR200 млн..

Он также допустил получение НАК грантовых средств на закупку газа, а также самого ресурса в виде грантов.

"Плюс возможные грантовые средства будут. Также мы говорим с партнерами о возможности дать нам грантом газ, как товар. Это тоже будет выход", - пояснил министр.

Относительно цены газа он отметил, что компания покупает его по цене, которая есть на рынке.

Напомним:

Экс-министр энергетики Ольга Буславец недавно отмечала, что Украине для покрытия дефицита природного газа в 2025 году придется импортировать 2-3 млрд куб. м.

29 января кксглава "Оператора ГТС" Сергей Макогон сообщил, что украинские ПХГ постепенно подходят к уровню наполненности в 10%, когда проектная возможность отбора газа упадет до 60 млн куб. м в сутки, что вызовет потребность экстренно импортировать газ.

В ответ на это Группа "Нафтогаз" в тот же день заявила, что имеет достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона, а также также также импортирует топливо. Подробностей импорта она не озвучила.