Естонія збудує електростанцію через пошкодження кабелів у Балтійському морі

Естонія оголосила, що виділить €100 мільйонів ($103 мільйони) на будівництво нової газової електростанції для посилення енергетичної безпеки після повторного пошкодження підводних електричних кабелів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Рішення про фінансування було ухвалене через тиждень після того, як 170-кілометровий підводний кабель, що з’єднує енергомережі Естонії та Фінляндії, був пошкоджений якорем корабля, що пропливав повз. Естонська влада підозрює, що це був навмисний акт, пов’язаний із Росією.

Хоча Естонія неодноразово заявляла, що інцидент не загрожує національному енергопостачанню, чиновники оцінили, що пошкодження кабелю обійдеться споживачам електроенергії у додаткові витрати від €39 до €100 мільйонів протягом семи місяців.

Фінансування нової газової електростанції буде спрямоване до статутного капіталу державної енергетичної компанії Eesti Energia AS, проте станція буде готова не раніше 2028 року.

Минулого тижня фінська влада затримала нафтовий танкер, який, за їхніми даними, пошкодив кабель EstLink 2 якорем, а Естонія розгорнула військовий корабель для захисту сусіднього з'єднання EstLink 1.

Роком раніше газопровід між Фінляндією та Естонією також був пошкоджений судном. Ці інциденти викликають занепокоєння щодо енергетичної безпеки в Балтійському регіоні.

Нагадаємо:

Фінська влада розслідує справу нафтового танкера, який є частиною тіньового флоту Росії, на предмет того, чи не перерізав він електричний кабель між Фінляндією та Естонією.

У Фінляндії у понеділок 2 грудня пошкодили волоконно-оптичний кабель, який з’єднує країну зі Швецією, що спричинило масштабний збій у зв'язку.

18 листопада Підводний кабель зв'язку Фінляндії з Німеччиною було розірвано, розслідування причин розриву триває.

Фінські правоохоронці, які розслідують пошкодження підводних силових і інформаційних кабелів, знайшли на морському дні сліди, ймовірно, залишені якорем затриманого танкера тіньового флоту РФ Eagle S.

Ремонт пошкодженого 25 грудня в Балтійському морі електричного кабелю Estlink 2 буде довгим і дорогим.