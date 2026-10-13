Удари РФ знеструмили чотири області: споживання світла зростає попри відключення

На ранок 13 жовтня російські обстріли спричинили нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомило "Укренерго".

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочали там, де дозволяє безпекова ситуація.

У частині областей до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень обсягом до двох черг для всіх категорій споживачів. Для промисловості застосовуватимуть обмеження потужності. Це необхідно, щоб уникнути перевантаження обладнання, пошкодженого попередніми російськими ударами.

Водночас споживання електроенергії зростає: станом на 09:30 воно було на 4,1% вищим, ніж у цей самий час напередодні.

Причина — хмарна погода майже по всій Україні. Побутові сонячні електростанції виробляють менше електроенергії, тому споживачі більше беруть із загальної мережі.

"Укренерго" закликає обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00. Час відключень за конкретною адресою потрібно перевіряти на офіційних ресурсах обленерго: через нові атаки ситуація може змінитися.

Нагадаємо:

У вівторок 13 жовтня у частині регіонів країни будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.