На Київщині аварійні відключення через атаку РФ

У Київській області через російську атаку сталося аварійне відключення електроенергії, погодинні графіки тимчасово не діють.

Про це повідомила компанія ДТЕК.

Енергетики вже працюють на місцях. Які населені пункти охопило відключення та скільки споживачів залишилися без світла, компанія не уточнила.

Строків відновлення електропостачання ДТЕК не назвав. Про зміни повідомлятимуть в офіційному Telegram-каналі компанії.

Нагадаємо:

У п'ятницю 9 жовтня у частині регіонів країни будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.