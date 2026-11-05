Постраждала кожна електростанція: Зеленський просить терміново надати обладнання
Президент Володимир Зеленський заявив, що кожна електростанція в Україні так чи інакше постраждала від російських атак.
Про це він сказав у зверненні до учасників 30-го Іберо-американського саміту 5 листопада.
За словами президента, росіяни використовують дрони та ракети для ударів навіть по енергетичному обладнанню, від якого залежить робота українських АЕС.
Зеленський закликав Іспанію та країни Латинської Америки допомогти з терміновим постачанням трансформаторів, силових кабелів, електротехнічного обладнання, дизельних і газових генераторів.
Зокрема, Україна зацікавлена у трансформаторах із Бразилії, Мексики, Аргентини та Колумбії, силових кабелях із Чилі, а також обладнанні, кабелях і генераторах з Іспанії.
"Нам потрібне обладнання, сумісне з нашою електромережею. І потрібне швидко", — наголосив президент.
Він попросив партнерів допомогти налагодити безпосередню співпрацю з компаніями та якнайшвидше доправити обладнання до України.
Нагадаємо:
4 листопада Міненерго повідомило, що через російські атаки українські АЕС вимушено знизили потужність генерації.
Удари по підстанціях обмежили можливість енергосистеми передавати та розподіляти вироблену ними електроенергію.