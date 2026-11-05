Постраждала кожна електростанція: Зеленський просить терміново надати обладнання

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожна електростанція в Україні так чи інакше постраждала від російських атак.

Про це він сказав у зверненні до учасників 30-го Іберо-американського саміту 5 листопада.

За словами президента, росіяни використовують дрони та ракети для ударів навіть по енергетичному обладнанню, від якого залежить робота українських АЕС.

Зеленський закликав Іспанію та країни Латинської Америки допомогти з терміновим постачанням трансформаторів, силових кабелів, електротехнічного обладнання, дизельних і газових генераторів.

Зокрема, Україна зацікавлена у трансформаторах із Бразилії, Мексики, Аргентини та Колумбії, силових кабелях із Чилі, а також обладнанні, кабелях і генераторах з Іспанії.

"Нам потрібне обладнання, сумісне з нашою електромережею. І потрібне швидко", — наголосив президент.

Він попросив партнерів допомогти налагодити безпосередню співпрацю з компаніями та якнайшвидше доправити обладнання до України.

Нагадаємо:

4 листопада Міненерго повідомило, що через російські атаки українські АЕС вимушено знизили потужність генерації.

Удари по підстанціях обмежили можливість енергосистеми передавати та розподіляти вироблену ними електроенергію.