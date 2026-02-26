Нафта впала нижче $70 на тлі рекордного стрибка запасів найбільшого споживача

Ціни на нафту ввечері 26 лютого знизилися після найбільшого за три роки стрибка запасів сирої нафти у США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Додатковий тиск створили ознаки слабкості на фізичному ринку нафти, тоді як трейдери оцінювали перебіг переговорів між США та Іраном.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 95 центів, або на 1,3%, до 69,90 долара за барель. Ф'ючерси на West Texas Intermediate втратили 1,06 долара, або 1,6%, і опустилися до 64,36 долара.

Запаси сирої нафти у США минулого тижня зросли на 16 млн барелів, свідчать дані Управління енергетичної інформації США, оприлюднені в середу.

За словами аналітика UBS Джованні Стауново, на ціни також тисне слабкість фізичного ринку нафти в Північному морі. Він додав, що ринки зосередяться на результаті третього раунду переговорів США та Ірану, який відбувається в четвер.

Оман, який виступає посередником, висловив сподівання, що Іран і Сполучені Штати зможуть просунутися в переговорах щодо ядерної суперечки в четвер після обміну "позитивними та творчими ідеями". Водночас високопосадовець Ірану заявив, що переговори були "серйозними".

Фізичний ринок Північного моря є базою для ф'ючерсного контракту Brent. Ціни на Brent зросли приблизно на 15% від початку року, оскільки ризик можливого військового конфлікту між США та Іраном переважив очікування профіциту пропозиції.

