Нафта відреагувала на припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном

Ціни на нафту знизилися на тлі оптимізму, що конфлікт на Близькому Сході може наближатися до завершення після того, як набуло чинності 10-денне припинення вогню між Ліваном та Ізраїлем.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,34 долара, або на 1,35%, до 98,05 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate знизилися на 1,65 долара, або на 1,74%, до 93,40 долара за барель.

Торкнувшись ключового каменя спотикання в переговорах про завершення війни з Іраном, яка вже сім тижнів тримає Ормузьку протоку закритою і перекрила близько п'ятої частини світових поставок нафти, Трамп заявив, що Тегеран запропонував не володіти ядерною зброєю понад 20 років.

"Подивимося, що буде. Але я думаю, що ми дуже близькі до укладення угоди з Іраном", — сказав Трамп журналістам біля Білого дому в четвер.

У березні ціни на нафту зросли на 50% — це стало рекордним ривком, — і лише нещодавно опустилися нижче позначки 100 доларів за барель, хоча протягом тижня залишалися в діапазоні 90 доларів.

Ізраїльська кампанія в Лівані була однією з головних перешкод для досягнення мирної угоди, якої домагається Трамп, щоб завершити війну проти Ірану, розпочату ним разом з Ізраїлем наприкінці лютого.

Американські та іранські переговірники знизили очікування щодо всеосяжної мирної угоди і натомість прагнуть тимчасового меморандуму, який би не допустив повернення до конфлікту, повідомили Reuters у четвер два іранські джерела.

Аналітики ING оцінюють, що через закриття Ормузької протоки було порушено потоки приблизно 13 мільйонів барелів нафти на добу.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і Ліван уклали угоду про припинення вогню.