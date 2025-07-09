Нафта відреагувала на очікування обвалу попиту через новини щодо мит США

Ціни на нафту трохи знизилися після досягнення двотижневих максимумів на попередній сесії, оскільки інвестори очікували нові новини щодо мит США на тлі очікувань зростання запасів нафти в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 7 центів, або на 0,1%, до 70,08 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) в США подешевшала на 8 центів, або на 0,1%, до 68,25 долара за барель.

Останнє затримання тарифів президентом США Дональдом Трампом дало надію основним торговим партнерам, таким як Японія, Південна Корея та Європейський Союз, що угоди щодо зниження мит все ще можуть бути досягнуті, водночас спричинило плутанину серед менших експортерів, таких як Південна Африка, і залишило компанії без ясності щодо подальших кроків.

Трамп відстрочив попередній термін до 1 серпня, яку він оголосив фінальною в вівторок, заявивши: "Ніяких продовжень не буде".

Трамп також додав, що введе 50%-й тариф на імпорт міді та незабаром запровадить давно обіцяні мита на напівпровідники та фармацевтичні препарати, розширюючи торгову війну, що потрясла світові ринки.

"Інвестори постійно стикаються з 'новинами про тарифи' і потенційними наслідками їх негативного впливу на світову торгівлю", – сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку компанії Phillip Nova.

"... Враховуючи загальну невизначеність та можливий уповільнений економічний зріст у майбутньому, дивно, як енергетичний сектор може все ще зривати рост, попри невпинне збільшення негативних заголовків і постійний тиск", – додала вона.

Існує побоювання, що мита можуть зменшити попит на нафту, і хоча попит на подорожі під час святкових вихідних у США 4 липня був високим, дані з індустрії показали можливе зростання запасів нафти в США на 7,1 мільйона барелів, хоча запаси пального були на нижчому рівні.

"Числа від API (Американського інституту нафти) були негативними для нафти", – зазначили аналітики ING в примітці для клієнтів, додаючи, що "зміни в перероблених продуктах були більш конструктивними".

Офіційні дані від Управління енергетичної інформації США очікуються сьогодні о 14:30 за Гринвічем.

Щодо довгострокових перспектив постачання, США вироблятимуть менше нафти в 2025 році, ніж очікувалося раніше, оскільки зниження цін на нафту змусило американських виробників знизити активність цього року, прогнозує Управління енергетичної інформації США в своєму щомісячному звіті.

Найбільший у світі виробник нафти, ймовірно, буде виробляти 13,37 мільйона барелів нафти на добу в 2025 році, проти попереднього прогнозу в 13,42 мільйона барелів на добу, повідомляє EIA у своєму звіті про короткострокові енергетичні перспективи.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп заявив, що США введуть додаткове 10-відсоткове мито для будь-яких країн, які приєднаються до "антиамериканської політики" блоку країн, що розвиваються, BRICS.

Президент США Дональд Трамп опублікував нові листи до торгових партнерів США про тарифи, з найвищою ставкою 40%.