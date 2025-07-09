Нефть отреагировала на ожидания обвала спроса из-за новостей по пошлинам США

Цены на нефть немного снизились после достижения двухнедельных максимумов на предыдущей сессии, поскольку инвесторы ожидали новые новости по пошлинам США на фоне ожиданий роста запасов нефти в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 7 центов, или на 0,1%, до 70,08 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США подешевела на 8 центов, или на 0,1%, до 68,25 доллара за баррель.

Последнее задержание тарифов президентом США Дональдом Трампом дало надежду основным торговым партнерам, таким как Япония, Южная Корея и Европейский Союз, что соглашения по снижению пошлин все еще могут быть достигнуты, одновременно вызвало путаницу среди меньших экспортеров, таких как Южная Африка, и оставило компании без ясности относительно дальнейших шагов.

Трамп отсрочил предварительный срок до 1 августа, который он объявил финальным во вторник, заявив: "Никаких продлений не будет".

Трамп также добавил, что введет 50%-й тариф на импорт меди и вскоре введет давно обещанные пошлины на полупроводники и фармацевтические препараты, расширяя торговую войну, потрясшую мировые рынки.

"Инвесторы постоянно сталкиваются с 'новостями о тарифах' и потенциальными последствиями их негативного влияния на мировую торговлю", - сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка компании Phillip Nova.

"... Учитывая общую неопределенность и возможный замедленный экономический рост в будущем, удивительно, как энергетический сектор может все еще срывать рост, несмотря на неустанное увеличение негативных заголовков и постоянное давление", - добавила она.

Существует опасение, что пошлины могут уменьшить спрос на нефть, и хотя спрос на путешествия во время праздничных выходных в США 4 июля был высоким, данные из индустрии показали возможный рост запасов нефти в США на 7,1 миллиона баррелей, хотя запасы топлива были на более низком уровне.

"Числа от API (Американского института нефти) были негативными для нефти", - отметили аналитики ING в примечании для клиентов, добавляя, что "изменения в переработанных продуктах были более конструктивными".

Официальные данные от Управления энергетической информации США ожидаются сегодня в 14:30 по Гринвичу.

Относительно долгосрочных перспектив поставок, США будут производить меньше нефти в 2025 году, чем ожидалось ранее, поскольку снижение цен на нефть заставило американских производителей снизить активность в этом году, прогнозирует Управление энергетической информации США в своем ежемесячном отчете.

Крупнейший в мире производитель нефти, вероятно, будет производить 13,37 миллиона баррелей нефти в сутки в 2025 году, против предыдущего прогноза в 13,42 миллиона баррелей в сутки, сообщает EIA в своем отчете о краткосрочных энергетических перспективах.

Напомним:

Президент Дональд Трамп заявил, что США введут дополнительную 10-процентную пошлину для любых стран, которые присоединятся к "антиамериканской политике" блока развивающихся стран BRICS.

Президент США Дональд Трамп опубликовал новые письма к торговым партнерам США о тарифах, с самой высокой ставкой 40%.