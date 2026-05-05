Нафта відреагувала на те, як США послаблюють контроль Ірану над Ормузом

Ціни на нафту знизилися більш ніж на 1% після того, як у попередню сесію підскакували майже на 6%, на тлі ознак того, що ВМС США послаблюють контроль Ірану над Ормузькою протокою, що потенційно може відновити постачання з Близького Сходу.

У понеділок США почали нову операцію, спрямовану на відкриття протоки для судноплавства. Пізніше Maersk повідомила, що автомобілевоз Alliance Fairfax під прапором США вийшов із затоки через протоку в супроводі американських військових, що трохи знизило побоювання щодо перебоїв із постачанням.

Ф'ючерси на Brent із поставкою в липні подешевшали на 1,22 долара, або на 1,1%, до 113,22 долара за барель після того, як у понеділок зросли на 5,8%. Американська West Texas Intermediate втратила 2,02 долара, або 1,9%, і опустилася до 104,40 долара після зростання на 4,4% у попередню сесію.

"Успішний вихід судна під управлінням Maersk у супроводі військових допоміг трохи послабити негайні страхи щодо зриву постачання", — сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Втім, у понеділок Іран завдав ударів у Перській затоці у відповідь на дії США, поки сторони змагаються за контроль над Ормузькою протокою, яка з'єднує затоку зі світовими ринками і зазвичай забезпечує потоки нафти й газу, що покривають близько 20% світового попиту щодня.

Повідомлялося, що в районі зазнали ударів кілька комерційних суден, а ключовий нафтовий порт в Об'єднаних Арабських Еміратах загорівся після іранської атаки. Спроба Трампа використати ВМС США для розблокування судноплавства стала найбільшою ескалацією війни відтоді, як чотири тижні тому було оголошено перемир'я.

США намагаються відкрити Ормузьку протоку, щоб послабити масштабний збій у світових постачаннях енергоносіїв після того, як Іран здебільшого перекрив цей маршрут у відповідь на початок війни, розпочатої США та Ізраїлем 28 лютого.

Частина аналітиків пояснила невелике зниження цін на нафту у вівторок фіксацією прибутку.

"Це показує, що за нинішніх умов обмежений безпечний прохід можливий і трохи знижує страхи найгіршого сценарію для постачання. Але це все ще радше разова подія, а не повне відкриття", — сказав він в електронному листі.