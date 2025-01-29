Ціни на нафту знизилися завдяки запасам у США та стабілізації видобутку в Лівії

У середу ціни на нафту знизилися через збільшення запасів нафти в США та ослаблення занепокоєння щодо постачання із Лівії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Водночас агентство пише, що падіння було обмеженим через потенційні мита США на імпорт з Канади та Мексики.

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 18 центів (0,2%) до $77,31 за барель. Ф'ючерси на нафту WTI впали на 15 центів (0,2%) до $73,62 за барель.

"Ринки стикаються з тиском як зі сторони попиту, так і зі сторони пропозиції, що впливає на ціни на нафту", — зазначила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в компанії Phillip Nova, Сінгапур.

Вона додала, що ринки перебувають під тиском через плани президента Дональда Трампа збільшити видобуток нафти в США, а також очікують ясності щодо його енергетичної політики.

Минулого тижня Трамп підписав низку указів, які спрощують отримання дозволів для енергетичної інфраструктури та сприяють подальшому зростанню рекордного видобутку нафти та газу в США.

Згідно з даними Американського інституту нафти (API), запаси сирої нафти та бензину в США зросли минулого тижня, тоді як запаси дистилятів знизилися.

Тиск на ціни також посилився через розв'язання проблем із постачанням з Лівії. Занепокоєння зменшилося після того, як у вівторок Національна нафтова корпорація Лівії (NOC) заявила, що експорт відбувається у звичайному режимі після переговорів із протестувальниками, які вимагали припинення завантаження в одному з основних портів.

У вівторок Білий дім підтвердив, що Трамп планує ввести мита у розмірі 25% на імпорт із Канади та Мексики вже цієї суботи.

Однак залишається невизначеним, як ці нові мита можуть вплинути на імпорт нафти до США. У 2023 році Канада постачала до США 3,9 мільйона барелів на день, що складає близько половини загального імпорту, тоді як Мексика постачала 733 тисячі барелів на день, згідно з даними EIA.