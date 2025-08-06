Ціни на газ у Європі знизились на тлі очікувань щодо санкцій США проти РФ

Ціни на газ у Європі дещо знизилися на тлі невизначеності щодо готовності президента США Дональда Трампа вдарити по енергетичному експорту Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ф’ючерси на нідерландському хабі TTF знизилися на 1,3% — до €33,95 за мегават-годину, продовжуючи торгуватись у межах стабільного діапазону останнього місяця.

Основними факторами стабільності залишаються:

високі запаси газу в ЄС,

зменшений попит з боку Азії, особливо Китаю,

рекордні постачання з Норвегії (майже на максимальній потужності),

обсяги LNG, які перевищують сезонні середні.

Попри загрозу нових санкцій з боку США — як для Росії, так і для її енергетичних покупців — ринок поки не бачить реальної ескалації. Скепсис щодо рішучості Трампа поки стримує спекулятивні стрибки цін.

Тим часом, у Кремлі розглядають варіанти поступок, зокрема повітряне перемир’я з Україною, тоді як спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви з метою досягти домовленостей про припинення бойових дій.

Нагадаємо:

Світові ціни на нафту зростають на тлі загроз мит США проти Індії через закупівлі російської нафти.

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує "значно" підвищити мита на індійський імпорт вже протягом 24 годин через те, що Нью-Делі продовжує купувати російську нафту.

Дональд Трамп заявив в понеділок, що він значно підвищить тарифи на Індію через її закупівлі російської нафти.