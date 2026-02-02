"Укренерго" на Одещині відкорегує графіки з урахуванням багатьох будинків з електроопаленням

Президент Володимир Зеленський дав окреме доручення для "Укренерго" щодо частини Одеської області.

Про це він повідомив за результатами наради щодо ситуації в Україні.

За його словами, на Одещині графіки відключень мають бути відкореговані з урахуванням наявності значного числа будинків з електроопаленням.

Він також розповів, що наразі є складною ситуація з відключеннями в Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпровщині, у Черкаській області, а також у громадах прикордоння з Росією.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що наразі російські окупанти уникають цілеспрямованих ударів ракет і ударних дронів по енергетиці, однак сконцентрувались на атаках на логістику.