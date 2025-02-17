Жінки керують понад третиною українських підприємств – Держстат

Кількість підприємств, якими керують жінки, зросла до 236 000, що становить 36,2% від загальної кількості.

Про це свідчать дані Держстату.

Рік тому цей показник був меншим – 35,2%. Найбільше жінок-керівниць працює в освіті, культурі, охороні здоров'я та соціальних послугах. Зокрема, вони очолюють 99% дитячих садків і 93% бібліотек.

Також жінки переважають у керівництві підприємств споживчої кооперації (58,6%), державної влади (56,2%), місцевого самоврядування (52%), комунальних підприємств (79%), профспілок (62%) та кредитних спілок (54%).

Найбільше жінок-керівниць у Києві (41 000), Дніпропетровській (понад 19 000) та Одеській областях (понад 14 000).

Нагадаємо:

У січні в Україні закрилось 61 455 ФОПів, натомість відкрило власну справу лише 21 358 підприємців.