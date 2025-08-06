В РФ найбільша суднобудівна держкомпанія скорочує працівників

На суднобудівному заводі "Вимпел" у Рибінську (РФ) почалися звільнення через фінансові труднощі.

Про це пише the Moscow Times.

Підприємство входить до складу Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК), найбільшого російського холдингу з випуску цивільних та військових кораблів, дефіцит якого Мінфін оцінив у понад 1 трлн рублів.

"Завод скорочує працівників через відсутність замовлень", — повідомили в ОСК. За даними джерел РБК, повідомлення про звільнення отримали щонайменше 33 людини з 950.

Причина — урізання держфінансування. У липні Мінпромторг запропонував скоротити програму модернізації цивільного флоту на 40% — з 231 до 134,8 млрд руб.

"Без щорічного оновлення флоту на 200–220 суден РФ зіткнеться зі зростанням аварій", — заявив Олег Сутирін із SBS Consulting.