"Укрзалізниця" затримує рейси зі Львова на схід
Низка пасажирських рейсів "Укрзалізниці" карпатського напрямку прямує із затримками через інцидент на Рівненщині.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Схід порожніх вантажних вагонів на Рівненщині вплинув на графік руху пасажирських поїздів. У компанії повідомили, що поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків змінять маршрут і курсуватимуть через Тернопіль. Затримка складе щонайменше дві години.
Пасажирів, які мали прямувати або повертатися через станції Дубно, Броди, Шепетівка та Славута, пересадять на поїзд Інтерсіті №744 Львів – Київ. Саме цей потяг першим проїде пошкоджену ділянку після її часткового відновлення.
"Якщо ви прямуєте одним із рейсів, що затримується, і маєте подальшу пересадку на поїзди УЗ, сповістіть про це вашого провідника або стюарда – наші диспетчери скоординують потрібні стиковки", – написала пресслужба "Укрзалізниці".
Причини інциденту з вантажним потягом у повідомленні не зазначаються.