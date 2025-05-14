В Іспанії затримали експосадовця РНБО Гладковського

В Іспанії правоохоронні органи затримали колишнього Першого заступника секретаря РНБО, який також був головою Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу та був у розшуку.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Наразі вирішується питання щодо його екстрадиції до України.

Затриманий спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міноборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами, що призвело до понад 17 млн грн збитків державі.

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В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначили, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Нагадаємо:

У жовтні 2019 року колишньому першому заступнику секретаря Ради Національної безпеки та оборони Олегу Гладковському повідомили про підозру.

В червні 2020 року САП завершила слідство у справі про можливе зловживання владою колишнім першим заступником Ради національної безпеки і оборони Олегом Гладковським, що призвело до збитків на суму 17,44 млн гривень.

2 липня 2021 року обвинувальний акт у справі скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

У листопаді 2023 року Олег Гладковський виїхав з України.

У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила колишнього топпосадовся в розшук.