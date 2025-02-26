Зарплата на підприємствах ГМК зросла на понад 14%: скільки вона становить

Середня зарплата на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України 2024 року зросла на 14,4% – до 27,3 тис. грн.

Про це пише GMK Center з посиланням дані Федерації металургів України (ФМУ).

"Середня зарплата на підприємствах ФМУ за 2024 рік зросла на 14,4%, до 27,3 тис. грн., за відповідного індексу споживчих цін на рівні 12%. Тобто реальна зарплата дещо зросла", – розповів голова ФМУ Сергій Біленький.

Як пише видання, рівень зарплат на підприємствах українського ГМК традиційно істотно перевищує середній показник в Україні та промисловості. За даними Держстату, за 2023 рік середня зарплата в Україні становила 17,4 тис. грн, у промисловості – 18,4 тис. грн.

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