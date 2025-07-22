За рік свинина подорожчала майже на третину

У червні середня роздрібна ціна кілограма охолодженої свинини в Україні сягнула понад 253 грн, що майже на третину більше, ніж рік тому.

Про це повідомляє асоціація "Свинарі України".

"Протягом 2025-го ціна свинини продовжила рости та за останні три місяці не опускалася нижче 250 грн/кг, а середня роздрібна ціна у червні була майже на третину вищою ніж роком раніше — 253,2 грн/кг проти 191,9 грн/кг", – говориться у повідомленні.

Асоціація зазначає, що протягом січня-серпня минулого року середня роздрібна ціна кілограма охолодженої свинини у національних мережах супермаркетів становила менш як 200 грн/кг і лише восени переступила цей ціновий поріг.

У аналітичному відділі асоціації пояснюють, що значною мірою таке помітне здороження пов’язане із підвищенням цін закупівлі промислової свинини. Торік вища пропозиція свинини на тлі зменшення ємності ринку свинини спричинила дуже істотне ослаблення цін на ринку живця свиней забійних кондицій.

Зокрема, минулого літа ціни закупівлі понизилися до рівня, який попередньо фіксували ще у 2022-му — протягом літа середньоринкова позначка коливалася в межах 52-60 грн/кг. Проте у першій половині цього літа показник коливався в межах 92,5-93,5 грн/кг, а з середини сезону демонструє подальше зростання.

"Такі зміни спричинило істотне скорочення внутрішнього виробництва свинини, яке за попередніми оцінками у січні-травні складає близько 11% сукупно та на понад 15% з боку промислових операторів, які забезпечують понад 55% пропозиції цього виду м’яса в країні", – говориться у повідомленні.

Ослаблення виробництва свинини з боку сільськогосподарських підприємств в асоціації пояснюють відчутним скороченням кількості утримуваного свинопоголів’я. Вже понад декаду триває "згортання" присадибного свинарства. А під тиском воєнних, економічних тощо відбулося зменшення промислового поголів’я.

Так, частина операторів не витримала критичного зниження закупівельних цін на тлі постійного підвищення виробничих витрат, зокрема на кормові інгредієнти. Крім цього, окремих вагомих гравців втрачено через ескалацію бойових дій на Сході, інші вимушено залишила ринок через поширення АЧС.

"Зростання цін як заготівельних, так і роздрібних відображає як загальне зменшення пропозиції свинини, так і сезонні його коливання. Зокрема, останніми тижнями окремі представники м’ясопереробки відгукуються про подальше зменшення наявних товарних партій свинини живою масою через зменшення кількості пропонованого живця та/чи середньої маси тварин", – пояснюють аналітики.

Виробники відзначають, що через довший набір забійної кондиції за спекотних погодних умов, змушені або зменшувати партії, або переносити їх реалізацію. Така ситуація є звичною сезонною зміною пропозиції, яка цьогоріч підсилила вже наявний брак живця на ринку.

У асоціації кажуть, ціни на свинину наразі "гіперкомпенсують те, що торік були нижчими на тлі безупинного здороження інших харчових продуктів". "Свинина — не єдиний вид м’яса, що росте в ціні. Так, у кінці першого півріччя ціна охолодженої курятини була майже на 30% дорожча ніж рік тому, а куряче філе наразі зіставне за ціною із окремими охолодженими напівфабрикатами зі свинини — з лопаткою, стегном, грудинкою, гуляшем тощо", — зазначають аналітики асоціації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у травні помітне здорожчання демонстрували свинина, цибуля, капуста, морква й буряк. Водночас вартість яєць і тепличних томатів та огірків, навпаки, знижувалася.

В Україні в березні вартість борщу складала 177 грн, що на 19% більше, ніж торік, та на 9% – ніж місяць тому.





