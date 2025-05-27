Єврокомісія розслідує діяльність чотирьох платформ з порнографічним контентом: причина

Європейська комісія розпочала розслідування щодо Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos, які зосереджені на ризиках, що пов'язані з відсутністю ефективних заходів перевірки віку.

Про це йдеться на сайті ЄК.

Згідно з Законом про цифрові технології, онлайн-платформи повинні враховувати права та інтереси дітей для розробки та функціонування їхніх послуг. Якщо буде доведено невиконання цих вимог, то це становитиме порушення.

Крім того, держави-члени в рамках Європейської ради з цифрових послуг розпочали скоординовані дії для захисту неповнолітніх щодо порнографічного контенту на менших платформах.

"Комісія тепер проведе поглиблене розслідування в пріоритетному порядку та продовжить збір доказів, що може включати надсилання додаткових запитів на інформацію, проведення співбесід або перевірок", – зазначається в повідомленні.

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