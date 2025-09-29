Робота восени: яких працівників найчастіше потребують роботодавці

Перед осіннім сезоном помітно зросла кількість вакансій у сферах виробництва, робітничих спеціальностей, роздрібної торгівлі, освіти та на роботи за кордоном.

Про це йдеться в дослідженні від OLX Робота.

За цими даними, рекордсменом за зростанням попиту серед роботодавців у серпні була вакансія комплектувальника у сфері "Виробництво / робітничі спеціальності" – це + 331% у кількості оголошень, якщо порівнювати з травнем 2025. Медіанна платня, яку пропонували – 25 тис. грн.

Крім того, попит серед роботодавців має вакансія продавця у роздрібній торгівлі, однак найбільше зростання у цій сфері, у порівнянні з травнем, відбулось на посаду менеджера по роботі з клієнтами (+117%), де станом на серпень 2025 пропонували медіанну заробітну плату у 21 тис. грн.

Також перед початком навчального року на платформі зафіксували збільшення кількості вакансій у сфері освіти, зокрема на посаду викладач/вчитель. Зростання склало 96%. Медіанна зарплата на ці вакансії – 14 тис. грн.

На низку вакансій попит серед роботодавців у серпні 2025 вищий на 50-60%, ніж у травні, серед них посади з такою медіанною платнею:

Офіс-менеджер , 23 тис. грн;

Рихтувальник (СТО, автомийки), 50 тис. грн;

Помічник кухаря , 21 тис. грн;

HR , 29 тис. грн;

Плиточник (будівництво), 45 тис. грн.

Згідно з дослідженням, перед осіннім періодом на платформі спостерігали і збільшення вакансій на роботу за кордоном. Наприклад, на посаду пакувальника кількість оголошень зросла на 213%. На інші вакансії зростання дещо менше: +65% на будівельника, +41% на різноробочого. Медіанна заробітна плата на ці вакансії орієнтовно від 3 тис. до 5 тис. євро.

Ще одна тенденція, яку спостерігають експерти OLX Робота – зростання кількості вакансій на службу у Силах оборони. Зокрема з травня 2025 кількість таких оголошень по Україні зросла на 33%. Медіанна зарплата, станом на серпень, становила 70,5 тис. грн.

Нагадаємо:

Станом на початок серпня найбільше відгуків на платформі OLX Робота цього року збирали вакансії, повʼязані з текстами, комунікацією та онлайн-обслуговуванням.

З початку року Державна служба зайнятості запропонувала 309 тисяч вакансій. Завдяки цьому вдалося забезпечити зайнятістю 238 тисяч людей.