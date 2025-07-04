У червні українці імпортували понад 20 тисяч вживаних авто: популярні моделі

У червні в Україні привезених із-за кордону вживаних легкових машин на першу реєстрацію було подано 20,5 тисячі. Це на 8,8% менше, ніж в травні, і на 9,6% більше, ніж в червні 2024-го.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що від початку року обсяги імпорту поступово зростали: з 14,5 тис. легковиків у січні до 22,5 тис. у травні. Однак цей тренд зламався у червні – 20,5 тис.

Лідером імпорту з помітним відривом залишається Volkswagen. На другій позиції – Audi. У середній частині рейтингу опинились Nissan, Tesla та BMW. Також до десятки увійшли Renault, Ford, Hyundai, Skoda та KIA.

Щодо моделей, то найчастіше до України ввозили Volkswagen Golf. Слідом за нею – Skoda Octaviaта Volkswagen Tiguan.

Серед новіших трендів – електричні Tesla Model Y та Model 3, вони дедалі впевненіше витісняють традиційні авто в міському сегменті. До десятки також увійшли Audi Q5, Nissan Leaf, Volkswagen Passat, Renault Megane та Nissan Rogue.

Згідно з дослідженням, середній вік легковиків, які влилися до українського парку впродовж червня 2025 року, зменшився з 9,6 року до 8,9 року.

Щодо преміальних моделей, минулого місяця український автопарк поповнився наступними легковиками цієї категорії: 2 Ferrari, 1 Bentley, 1 Lamborghini, та 5 Maserati.

Нагадаємо:

На внутрішньому ринку України впродовж червня зареєстровано 71,3 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 12,9% менше у порівнянні з травнем, та на 27,5% менше, ніж у червні торік.