Від 35 до 68 тис. грн: на які професії найвищі зарплати у 2026 році

У лютому 2026 року найвищу медіанну зарплату фіксували на посаду стоматолога – 150 тис. грн, що на 20% більше, ніж минулого року.

Про це свідчать дані дослідження платформи OLX Робота.

На другому місці – рихтувальник (категорія СТО та автомийки), з показником у 70 тис. грн (+27%, порівняно з лютим 2025). У цій же категорії медіанну зарплату у 60 тис. грн має автомаляр (на 17% більше, ніж минулого року) та автоелектрик (на 33% більше).

Загалом перелік найбільш високооплачуваних посад дещо змінився, порівняно з лютим 2025 року. Однак переважно це вакансії з тих же категорій: СТО та автомийки, будівництво та облицювальні роботи, логістика та доставка. Зростання медіанних заробітних плат подекуди сягає до +40%, зазначили в OLX Робота.

До переліку найбільш оплачуваних увійшла також низка вакансій з категорії будівництва та облицювальних робіт:

фасадник – 67,5 тис. грн (+15% до лютого 2025 року);

штукатур – 66,3 тис. грн (+13%);

муляр – 65 тис. грн (+30%).

Також високооплачувані професії фіксують у категорії логістики та доставки. Серед них вакансія далекобійника, де у лютому 2026 пропонували медіанну зарплату 60 тис. грн (+33%).

Діапазон медіанних зарплат від 40 до 50 тис. грн фіксують на посади у категорії будівництва та облицювальних робіт. Серед них:

будівельник, маляр – 50 тис. грн (+11%);

виконроб – 50 тис. грн (+14%);

плиточник – 47 тис. грн (+39%);

монтажник, 45 тис. грн (+16%).

У категорії СТО та автомийок високу медіанну зарплату має механік – 45 тис. грн (+14%). На посаду водія у категорії логістики та доставки зафіксували показник 42,5 тис. грн (+16%).

Медіанні зарплати від 35 до 40 тис. грн пропонують у категорії виробництва та робітничих спеціальностей:

електрик, 38,8 тис. грн (+41%);

підсобник, 37,5 тис грн (+9%);

маляр, 37,5 тис. грн (+42%);

токар, 35 тис. грн (+11%).

На вакансії менеджера з продажів (категорія роздрібної торгівлі), медіанна заробітна плата у лютому 2026 становила 38 тис. грн, на +38% більше, ніж у лютому 2025.

Медіанна зарплата в Україні з січня 2022 року по січень 2026 року зросла майже на 94%, кількість вакансій на 13%, тоді як кількість відгуків на них скоротилася на 3,5%.