Українські аграрії завершують посівну: які особливості

Українські аграрії завершують четверту весняну посівну під час повномасштабної війни.

Про це написав в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, засіяно 5,6 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що на рівні минулого року. Найвищі темпи сівби в Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Сумській областях.

"Особливість цьогорічного сезону — збільшення площ під ярою пшеницею, площа посіву якої станом на сьогодні становить майже 220 тис. га. Це зумовлено попитом з боку переробних підприємств та експортерів", – зазначив Шмигаль.

Також засіяно 7,7 млн га технічних культур, з яких переважає соняшник — 4,9 млн га та соя 2,3 млн га.

Прем'єр-міністр підкреслив, що засіяних площ достатньо, щоб забезпечити внутрішні продовольчі потреби та сформувати експортний потенціал.

Нагадаємо:

У травні 2025 року вартість українського агроекспорту зросла до 432,7 доларів за тонну. У 2024 році цей показник був на рівні 315 доларів.