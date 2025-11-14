Українці почали активніше купувати вантажівки: найпопулярніші нові та вживані моделі

В Україні обсяг ринку вантажних авто з повною масою понад 3500 кг у жовтні становив 1895 шт. У порівнянні з вереснем це на 18,1% більше, але на 10,7% менше відносно результатів жовтня 2024 року.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Згідно з аналітикою, структура цього сегмента наступна: 74,2% (1406 шт.) — внутрішні перепродажі, 12,9% (245 шт.) — імпорт вживаних вантажівок; 3,7% (70 шт.) — імпорт нових, 9,2% (174 шт.) — продажі вироблених (або переобладнаних в заводських умовах) в Україні. Загальна частка нових машин цієї групи склала 12,9%.

На внутрішньому ринку вантажівок лідерство захопила техніка, що є прямою спадщиною радянських часів: перше місце у ЗіЛ-130 (94 перепродажі) та його численних модифікацій. Компанію йому складають ГАЗ-3307-09 (67 од.), класичний ГАЗ-53 (49 од.), а також самоскиди КамАЗ-5511 (48 од.) та бортовий КамАЗ-5320 (36 од.).

Розбавляють цю картину представники німецького автопрому. Високі позиції у Mercedes-Benz Atego (77 од.), ветеранів Mercedes-Benz T1/T2 (60 од.), виробництво яких припинилося ще в середині 90-х, та більш сучасних Sprinter (53 од.) і Iveco Daily (43 од.), йдеться в дослідженні.

У сегменті імпорту вживаної техніки найбільший попит у жовтні був на Mercedes-Benz: лідерство утримує Mercedes-Benz Atego (55 од.), за ним іде Sprinter (34 од.). Потужно виглядають позиції MAN: модель TGL (33 од.) посіла третє місце, доповнюють її TGM (16 од.), а також контейнеровози TGX (10 од.) та будівельні TGS (9 од.).

Також до топ-10 увійшли Iveco Daily (13 од.), DAF XF (8 од.) та "важковаговики" Renault Premium і Mercedes-Benz Actros (по 5 од.).

За словами аналітиків, ринок нових вантажівок у жовтні має яскраво виражену українську специфіку. Більшість позицій у топ-10 — це не заводські моделі "великої сімки", а продукція українських підприємств, що спеціалізуються на надбудовах.

Йдеться про фургони, рефрижератори або спецтехніку, що встановлюється на імпортні шасі. Саме тому в лідерах такі назви, як Reform 0601022G (15 од.) та InterCargoTruck, який зайняв одразу чотири позиції в рейтингу (F17221, F17222, F15121, F08221).

Як зазначається, про це свідчать і кодовані назви: наприклад, СКС MNTGL... (11 од.) — це техніка, збудована на шасі MAN TGL, а СКС INPS... (5 од.) — ймовірно, на базі Iveco. Серед "чистих" імпортних моделей, зареєстрованих "з нуля", помітними у жовтні були Volkswagen Crafter (7 од.) та Scania P-series (6 од.).

Нагадаємо:

В Україні обсяг ринку вантажних авто з повною масою понад 3500 кг за підсумками серпня склав 1490 шт. Це на 1,5% менше, ніж в липні, а також на 34,2% менше відносно серпня 2024 року.