В Україні назвали топ-5 експортерів цукру: хто лідирує
Getty Images
Асоціація цукровиків України "Укрцукор" визначила ТОП-5 експортерів цукру у 2024/25 маркетинговому році.
Про це повідомляє пресслужба асоціації.
За їхніми даними, лідерами за обсягами експорту стали:
Радехівський цукор;
Астарта-Киів;
Укрпромінвест-Агро;
Аспік Груп;
Теофіпольський цукровий завод.
Сукупно ці п’ять компаній сформували 87% загального обсягу експорту цукру в минулому МР, зазначає "Укрцукор".
Нагадаємо:
У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн.
Протягом 2024/25МР Україна експортувала 580 тис. тон цукру, що становить 32% виробленого країною обсягу. Експорт зменшився на 16% порівняно з минулим "цукровим сезоном", коли експортували 692 тис. тонн.