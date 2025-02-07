Зростання вантажних тарифів УЗ: фермери розповіли про можливі наслідки для агросектору

Зростання вантажних тарифів "Укрзалізниці" та неможливість бронювати малих аграріїв можуть призвести до знищення середнього фермерства. Це позбавить органи місцевого самоврядування сільської місцевості від податкової бази.

Про це йдеться у заяві Всеукраїнського конгресу фермерів.

Як зазначають в об'єднанні, анонсоване "Укрзалізницею" зростання вантажних тарифів на 37% негативно вплине на прибутковість мікро господарств та фермерських господарств, адже підвищена вартість логістики буде повністю перекладена на закупівельні ціни агропродукції.

Окрім того, через значно нижчі доходи дрібні аграрії не зможуть закупити достатню кількість добрив. Відсутність коштів і добрив відповідно призведе до падіння врожайності на 30%, та, як наслідок, збитковості – оскільки площа обробітку однакова, а урожай – різний.

За оцінками експертів, ріст тарифу УЗ призведе до втрати для мікро господарств та фермерських господарств орієнтовно 1,3 млн тонн урожаю зернових та олійних культур на суму 300 млн доларів.

Фермери зауважили, що через підняття тарифів УЗ виробники агропродукції переорієнтуються із залізниці на автошляхи. Це може призвести до погіршення стану доріг, що вкрай неприйнятно особливо в умовах війни.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" повідомила, що з 1 лютого 2025 року зростуть ціни на залізничні квитки до Польщі та Угорщини через зменшення знижок.